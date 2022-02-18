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股匯不同調 新台幣微升收27.87元

2022/2/18 18:11
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（中央社記者潘姿羽台北18日電）股匯不同調，儘管美股重挫，拖累台股跟著走弱，新台幣匯率在出口商拋匯與進口商及投信的美元買盤拉鋸之下，呈現區間整理，收盤收在27.87元，微升0.2分，為1週高點，台北及元太外匯市場總成交金額11.31億美元。

俄烏緊張局勢牽動金融市場情緒，美股主要指數收黑，道瓊工業指數更重挫622.24點；台股今天早盤一度急殺170點，但在航空、航運及觀光等解封股撐盤下，指數跌勢逐步收斂，終場下跌36.22點，收在18232.35點。

外匯交易員表示，雖然台股震盪收低，外資仍小幅買超並匯入，出口商也有些拋匯，不過投信及進口商持續敲進美元，兩股力道拉鋸之下，新台幣走勢陷入區間盤整，今天以27.88元開盤後，最高27.855元、最低27.885元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值2.4分或0.09%。

外匯交易員分析，俄烏局勢撲朔迷離，帶來很大不確定性，使得外資動作偏向保守，但月底出口商有拋匯需求，為台幣提供支撐，新台幣短期應延續區間盤整格局。（編輯：張均懋）1110218

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