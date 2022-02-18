外資買超逾64億元 加碼貨櫃三雄
2022/2/18 18:27
（中央社記者吳家豪台北18日電）台股今天在航空航運及觀光等解封股撐盤下，指數跌勢逐步收斂，終場下跌36.22點，收在18232.35點。外資及陸資買超新台幣64.72億元，加碼貨櫃三雄為主，其中買超長榮4.57萬張居首。
俄烏情勢緊張拖累美股重挫，台股今天早盤急殺170點、一度失守18100點關卡，但航運股表現撐盤，成交比重衝上35%，指數終場收跌36.22點，成交值3028.89億元。
自營商今天買超10.64億元，投信買超11.64億元，外資及陸資買超64.72億元；三大法人合計買超87億元。
外資買超族群青睞航運貨櫃、記憶體、ABF載板，前5名個股為長榮4.57萬張、華邦電2.19萬張、陽明1.71萬張、欣興1.25萬張、開發金9823張。
外資買超第6至10名依序為定穎7528張、萬海6887張、大成鋼5707張、華通5674張、中鋼5671張。
投信買超前3名包括華航、南亞科、華邦電，張數分別為5651張、4914張、2717張。（編輯：張均懋）1110218
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