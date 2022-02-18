台股本週下挫78.59點 航運股漲8.29%最耀眼
2022/2/18 18:33（2/18 19:12 更新）
台灣證券交易所統計，18日台股收盤為18232.35點，較上週下跌78.59點，跌幅約0.43%。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所統計，今天台股收盤為18232.35點，較上週下跌78.59點，跌幅約0.43%，其中以玻璃陶瓷類指數下跌2.61%最大，航運類指數上漲8.29%最大。
證交所透過新聞稿說明，本週未含金融類指數下跌62.97點，跌幅約0.4%，未含電子類指數上漲150.68點，漲幅約0.74%，未含金融電子類指數上漲230.21點，漲幅約1.37%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4270.96億元，占全體上市股票交易金額32.15%；航運類3450.24億元，占25.97%；電子零組件類1269.05億元，占9.55%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類21.21%、化學工業類6.42%、電子零組件類5.12%。
本週集中交易市場總成交金額1兆3930.38億元，全體上市股票成交金額1兆3285.46億元，股票成交量週轉率為2.86%。
累計今年初開盤迄今共28個交易日，集中市場總成交金額8兆1414.49億元，市場日平均成交金額2907.66億元，股票成交量週轉率15.08%，股票日平均成交量週轉率0.54%。
全體上市公司總市值新台幣56兆5262.56億元，較上週市值56兆7676.32億元減少2413.76億元，減幅約0.43%。（編輯：張均懋）1110218
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