印度科技大省 台商布局設廠敲門磚

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（中央社記者林行健班加羅爾19日專電）印度南部科技大省卡納塔卡（Karnataka）官員向中央社表示，卡納塔卡的重點產業與台灣相似，且持續努力改善投資環境，可成為台商進入印度市場的大門。

駐印度代表葛葆萱17日偕同駐清奈辦事處長王北平以及南印度台灣廠商代表近20人，到卡納塔卡省首府班加羅爾市（Bengaluru）進行2天考察，並與卡納塔卡省中大型工業廳長倪拉尼（Murugesh Nirani）舉行了一場投資圓桌會議。

倪拉尼接受中央社記者訪問時表示，卡納塔卡和台灣一樣，都聚焦於發展電子、電動車、汽車零組件、醫療、機械以及創新產業，因此適合作為台商進入印度市場的大門。

他說，緯創、聯發科、台達電和友訊科技等台灣廠商都已在卡納塔卡落腳，其中緯創已設立3家工廠，並計劃在未來幾年間把1/5的生產能力轉移到印度。

倪拉尼說，卡納塔卡每隔5年檢視一次產業發展政策，以確保政策的平衡性與永續性，目前的2020-25年政策提供多項優惠，如土地地目變更規費、印花稅全額退款，以及營運鏈結、資本支出及偏鄉投資等補助。

被問及卡納塔卡和台商青睞的東南亞國家相比，有何投資優勢？倪拉尼答稱，台灣與印度近10年來在農業、投資、稅務等諸多領域簽訂雙邊協議，台灣對印度投資與貿易數字也持續增長，經貿關係正逐漸取得動能。

倪拉尼說，從宏觀角度來看，全球海外投資在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後陷入停滯，但印度光是在2020-2021財政年度前9個月，就逆勢吸引了675億4000萬美元的海外直接投資，其中很大部分流入卡納塔卡省。

他補充，印度2022年經濟成長預估為6.7%，國內生產毛額（GDP）可望成長8.0-8.5%，前景良好。

印度近年因邊界爭議與中國關係急凍，但倪拉尼強調，印度政府對於帶有中國資金的台灣廠商並無禁令或限制，投資申請將依循正常法令和程序辦理。

倪拉尼也提到，台灣的世正開發公司在班加羅爾國際機場旁開發70英畝土地，作為科技創新園區，基礎建設工程即將展開，首家進駐廠商--台日合資企業TEMICO，亦已動工興建廠房。

卡納塔卡省面積約為台灣5倍大，人口6900萬，有7座城市正在智慧化；首府班加羅爾有「印度矽谷」美稱，超過400家全球研發中心及4000家新創公司在此設點。

倪拉尼總結，卡納塔卡一直站在印度發展的最前線，不斷透過改革打造友善投資環境，現已晉身全球供應鏈的重要一員，歡迎台商成為發展夥伴。（編輯：黃自強）1110219