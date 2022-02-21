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台股跌勢收斂 盤中重返18200點關卡

2022/2/21 09:16（2/21 11:01 更新）
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台股21日開低走高。（中央社檔案照片）
台股21日開低走高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台股今天開低走高，電子權值股表現暫歇，由鋼鐵、航運族群接棒，指數盤中跌勢收斂，重返18200點大關。

亞股今天普遍走弱，台股早盤低點下探18129.65點，下挫超過100點，但仍力守月線關卡約18128點。盤中指數跌勢收斂，截至10時55分，下挫20.1點，至18212.25點；大盤資金移往鋼鐵、航運類股，兩者資金一度逾5成，排擠效應下，電子資金比重掉至4成左右。

晶圓代工廠台積電壓抑指數表現，盤中下跌4元，至633元；聯發科股價至平盤1120元；鴻海、聯電股價回到平盤之上；矽力-KY下跌25元，至3750元。

航運資金比重一度至4成之上，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海量價齊揚，長榮漲勢最猛，一度站上147元，寫去年12月初以來新高價；外資18日大賣航空雙雄，股價今天回檔，長榮航、華航股價重挫超過4%。

海光、彰源、新鋼、聚亨等鋼鐵股強鎖漲停板，指標股中鋼也有2％以上漲幅，中鴻漲逾7%。

法人指出，台股短線雖遇震盪，不過指數能否攻高取決量能，近期成交值有新台幣3000億元以上水準，預期仍有震盪續攻機會。短線指數區間以17900點至18300點看待，投資人可聚焦外資、投信同買個股。（編輯：楊蘭軒）1110221

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