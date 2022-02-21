聯準會升息與俄烏緊張 國泰金：6成民眾估台股低點萬七之下

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（中央社記者蘇思云台北21日電）美國聯準會（Fed）可能將在3月升息，又有俄烏緊張局勢，國泰金調查指出，近5成民眾預期今年上半年台股高點在19000點以上，但逾6成預期低點在17000點下方，可以看到民眾預期台股波動不小。

國泰金控今天發布2月國民經濟信心，時事題部分詢問民眾對今年上半年台股加權指數高低點的預期。

調查結果顯示，近5成民眾預期，上半年台股高點在19000點上方。從分布來看，26.6%的民眾認為台股指數高點將落在18000到18500區間，23.7%預期落在18500到19000間，23.6%認為落在19500到20000區間，18.3%認為落在19000到19500區間，僅7.8%的民眾預期高點會超過20000。

至於低點區間，逾6成民眾預期上半年台股低點在17000下方，包括23.1%認為低點會落至16000點之下。不過，也有23.8%的民眾預期台股低點將落在17000到17500區間，15.4%預期落在17500到18000區間。

但是近期本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例增加，且國際地緣政治風險升溫，調查也發現，景氣展望指數從1月的17.5下降至2月的2.8，現況指數也從26.6走低至2.3；民眾薪資上漲預期指數、大額消費意願指數、賣房意願指數都有微幅下滑，顯示近期國內確診病例增加開始對民眾大額消費意願產生負面影響，但房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

調查指出，全球COVID-19疫情升溫、國際地緣政治風險緊張與主要央行收緊貨幣政策的預期，影響近期歐美股市走勢震盪。調查顯示，民眾對股市樂觀指數從1月24.7走低至2月的8.4，風險偏好指數也從1月19.9下降到14.4。

總體經濟部分，82%民眾預期今年經濟成長率在2%以上，56%認為通貨膨脹率高於2%。民眾物價上漲感受指數也從1月的91.1走升至2月的91.9，是2012年6月以來新高。

國泰金2月國民經濟信心調查在今年2月1日到7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收1萬9523份有效填答問卷。（編輯：楊蘭軒）1110221