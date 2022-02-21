美俄同意開峰會討論烏克蘭危機 亞股走勢不一

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（中央社香港21日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原則上同意舉行峰會，試圖替烏克蘭危機尋找解決方案後，投資人稍微喘口氣，亞洲股市今天走勢不一。

美國官員上週示警俄羅斯入侵烏克蘭在即後，股市聞訊挫跌，國際油價也在投資人憂心原已緊俏的供應將更緊縮的情況下，逼近每桶100美元。

亞股今天開低走低，但在美國和俄羅斯領袖表示，雙方原則上同意就烏克蘭危機舉行會談後，市場跌幅縮減。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在聲明中表示，美國將「致力尋求外交途徑，直到侵略展開那刻…倘若沒有爆發侵略行動…拜登總統原則上接受和蒲亭總統會面。」

「若俄羅斯選擇戰爭，我們也準備好迅速祭出嚴厲的反制措施。目前俄羅斯似乎繼續準備迅速對烏克蘭發動全面攻擊。」

美俄領袖可能舉行會談的消息，提升這場危機可以和平落幕的希望，但投資人仍感不安。

荷蘭國際集團（ING Groep NV）分析師派特森（Warren Patterson）說：「倡議中的峰會確實讓市場在某種程度上鬆了一口氣，因為這代表雙方對於對話可能仍抱持開放的態度。資產價格，特別是商品，將持續受到俄烏危機的影響。」

日股基準日經225指數收跌0.8%，來到26910.87點。港股恆生指數收跌0.65%，來到24170.07點。上海綜合股價指數收盤持平報3490.61點。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、曼谷等股市收跌，雪梨、新加坡、威靈頓和雅加達股市則微幅收高。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110221