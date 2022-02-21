電子休兵傳產接棒 法人：續呈高檔震盪格局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）台股今天小跌10.86點，收18221.49點，電子族群拉回，由航運、鋼鐵接棒。法人指出，雖俄烏局勢緊張、升息等利空干擾，不過，台股近期走勢相對抗跌，資金維持健康輪動，估短線呈高檔震盪格局。

台股今天開低走高，盤中一度回測月線關卡，下跌超過100點。因俄烏情勢出現轉機，終場跌勢收斂，下跌10.86點，以18221.49點作收，成功守住月線約18129點與18200點大關，成交金額新台幣2928.47億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，俄烏局勢緊張，國際政經情勢動盪，且美國聯準會（Fed）3月將展開升息，致美股表現較弱勢。依照過往經驗，台股表現也會隨之走弱，不過在內資、外資撐盤下，近期表現相對抗跌。

蔡明翰認為，市場氛圍雖略呈觀望，電子族群暫時休兵，但指數未全面下跌，資金流向鋼鐵、航運等傳產股，維持健康輪動，顯現資金依舊青睞台股。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，預估台股短線不會太強，但拉回機率也不高，指數估在月線附近震盪。靜待消化升息、俄烏情勢等利空後，美股有望再度轉強，台股也有機會蓄積能量上攻。

法人分析，受到國際股市和俄烏衝突風險所干擾，今天資金明顯從電子股轉往傳產股，電子股須先靜待局勢明朗；由於電子股不表態，成交值維持約3000億元水準，無法形成有效向上攻擊力量，預計短線將在月線附近震盪。（編輯：黃國倫）1110221