晶鑽生醫看好顏值經濟 聚焦3大策略拚營運再成長

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）次世代醫學美容科技廠商晶鑽生醫去年營收年創下歷史新高，看好顏值經濟需求強勁成長，總經理謝佳憲表示，將聚焦優化產品組合、透過結盟強化市場通路與擴大投資創造規模優勢等3大策略，力拚營運再成長。

晶鑽今天舉行媒體交流會，謝佳憲表示，今年將持續研發與引進代理新品、透過結盟強化市場通路，並擴大投資，啟動中區總部與展銷中心興建計畫，加速創造規模優勢，今年營運將更優於去年。

董事長賴柏如認為，美容醫學的發展是一種全球趨勢，看準非侵入式與低侵入式的抗衰老療程將蔚為主流。

謝佳憲表示，受惠新品上市與產業結盟綜效顯現，晶鑽生醫去年合併營收創下歷史新高，達3.95億元，年成長28.87%。由於高毛利率的二大品項營收皆持續成長，可望一舉扭轉去年上半年因疫情導致的虧損，全年獲利將重返成長軌道。

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謝佳憲指出，晶鑽生醫採取自有品牌為主、代理品牌為輔的營運雙軌策略。展望今年，謝佳憲抱持審慎樂觀看法，指出將以3大策略再創營運成長高峰。

首先是在產品組合優化上持續努力，繼續推動提美拉線材在中國、美國的取證上市進度，其次是透過資源共享的結盟策略，強化市場通路，提升旗下自有品牌與代理產品的滲透率，以及將啟動中區總部與展銷中心興建計畫，擘畫3年成長藍圖。（編輯：黃國倫）1110221