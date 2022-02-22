電金傳產齊跌 台股盤中重挫380點跌破17900關卡

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（中央社記者張建中台北22日電）烏克蘭危機升高，再度重創國際股市，台股同步走跌，盤中一度下挫逾380點，接連摜破18000點、17984點季線關卡及17900點關卡。電子、金融及傳統產業股全面下挫。

至11時9分左右，台股加權指數來到17840.38點，下跌381.11點，成交值新台幣2145億元。

經法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）斡旋，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原則上同意就烏克蘭問題舉行峰會。

當各界期待「拜蒲會」時，蒲亭承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，烏克蘭危機急遽升高，不僅俄羅斯股市重挫逾1成，德國及法國股市下挫逾2%，日本、韓國、香港及大陸股市也都走跌。

台股權值股普遍下挫，台積電一度達新台幣625元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至16.2兆元，影響大盤指數約58點。

大立光董事會決議通過2021年下半年度每股將配發39元現金股利，今天股價一度達2075元，下跌60元。鴻海、聯發科及聯電股價也都走跌，整體電子類股指數下跌逾1.6%。

金融類股同樣弱勢表現，類股指數也一度下挫1.6%。傳產股也都普遍下滑，包括水泥、食品、塑膠、鋼鐵、橡膠、營建及觀光類股指數下跌逾1%；玻璃、造紙及汽車指數下跌逾2%；航運類股更重挫逾3%。（編輯：楊凱翔）1110222