台灣大3大成長引擎點火 看好合併台灣之星綜效

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（中央社記者江明晏台北22日電）台灣大哥大今年資本支出112億元，電信占64.3億元，5G相關資本支出將較前一年度減少，總經理林之晨看好合併台灣之星創造的相關綜效、智慧物流、web3、元宇宙及東南亞等新興機會。

台灣大哥大今天舉行法人說明會，由總經理林之晨主持，台灣大去年營運透過3大成長引擎推動，第一，5G行動服務營收年增1%。第二，電子商務營收年增35%。第三，家用寬頻營收則成長13%，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）從前年的負6%轉正，去年EBITDA表現年增6%。

林之晨表示，行動業務方面，透過「好速成雙」等獨門5G專案，助力用戶升轉5G，供裝區也擴大，而mo幣多的資費回饋也促使用戶貢獻電商收入約1.9%；月租用戶退租率下降至0.87%。

電商方面，林之晨說明，momo總營收去年年增35%，EBITDA大增80%，電子商務訂單數年增37%，利潤率也從3.9%成長至5.2%，衛星倉數達到30座，較前年一口氣增加8座。

寬頻上網方面，截至去年第4季，前4大MSO用戶336.8萬戶，年減2.6%，台媒訂戶數約53.7萬戶，年減幅度1.9%，低於業界。

展望今年，林之晨表示，未計入台灣之星計算，台灣大今年合併營業收入估計成長15%至17%，其中電商及新科技事業等收入成長22%至25%、電信業務成長3%至5%、合併EBITDA成長1%至3%、營業毛利率介於17%至19%、營業利益率介於8%至10%。

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台灣大今年資本支出112億元，電信占64.3億元，5G相關資本支出將較前一年度減少，有線電視占9.2億，momo與其他則為38.7億元，主要投入於擴建momo物流中心。

林之晨表示，2021年，台灣大繳出優於預期的成績單，展示向市場提供切中用戶需求獨門服務的能力。展望未來，會持續投入資本在具成長性的領域，包括合併台灣之星與創造相關綜效、智慧物流、web3、元宇宙以及東南亞等新興機會，以擴大客戶群，滿足持續成長的數位需求，並提高台灣大的服務占其整體消費的比重。（編輯：趙蔚蘭）1110222