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外資出走股匯雙挫 新台幣貶至近1週新低

2022/2/22 18:47
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）俄烏緊繃局勢似乎一觸即發，市場瀰漫恐慌情緒之下，外資今天上演大出逃的戲碼，台灣股匯市雙雙下挫，台股下跌逾200點，新台幣兌美元收盤收在27.88元，貶5分，為近1週新低。

俄烏衝突升溫，重創市場信心，台股開低殺低，最低17840.38點，重挫381點，終場跌幅收斂，收在17969.29點，下跌252.2點，失守17983點季線。

外資今天不只持續賣超台股，金額更擴大至386.63億元，在匯市也偏向匯出，令新台幣承壓；新台幣兌美元今天開盤價為27.88元，盤中最高為27.843元、最低至27.887元。

外匯交易員指出，早盤台北外匯公司的系統出現異常，一度干擾交易秩序，不過系統恢復後，交投也轉趨活絡，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.105億美元。

雖然月底將近，出口商的實質拋匯需求將陸續湧現，外匯交易員認為，俄烏緊繃局勢升溫，將讓外資動作轉趨保守，也會影響台灣股匯市表現，儘管出口商拋匯可提供支撐，若外資持續匯出，短線台幣料將陷入盤整，後續不排除向28元整數關卡靠攏。（編輯：趙蔚蘭）1110222

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