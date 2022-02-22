烏克蘭危機升高 台股早盤下挫240點失守萬八關卡
2022/2/22 09:17（2/22 09:28 更新）
台股22日早盤一度下跌240點，最低來到17980.65點，失守萬八關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中台北22日電）烏克蘭危機升高，俄羅斯股市重挫逾1成，德國及法國股市同步下挫逾2%，日本及韓國股市也都走跌。台股早盤一度下跌近250點，最低來到17972.56點，失守18000點關卡。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，烏克蘭危機急遽升高。
大立光董事會決議通過2021年下半年度每股將配發新台幣39元現金股利，今天股價開盤下跌50元，達2085元。台積電、鴻海、聯發科及聯電等權值股股價同步滑落，整體電子類股指數下跌逾1%。
傳統產業股也普遍滑落，汽車及百貨類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。（編輯：楊凱翔）1110222
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