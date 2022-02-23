國銀對中國曝險占淨值比降至33.6% 創8年半新低

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（中央社記者謝方娪台北23日電）本國銀行持續降低對中國地區授信和投資，2021年底對中國曝險總額降至新台幣1.33兆元，季減814億元，曝險占淨值比自35.7%降至33.6%，續創金管會公布統計以來新低水位。

依照規定，國銀必須按季向金管會申報對中國地區授信、投資及資金拆存總額，且國銀對中國地區曝險總額度占上年度決算後淨值不得超過100%。

2021年第4季底最新統計顯示，國銀對中國曝險總額為1兆3395億元，曝險部位季減814億元、年減1692億元，曝險占上年度決算後淨值續降至33.6%，創金管會2013年第3季公布統計以來新低點。

2021年底國銀對中國曝險呈現季減和年減的雙減態勢，金管會銀行局副局長林志吉說，銀行本身以授信業務為主，對中國地區曝險減少，也主因授信減少所致。

解析國銀對中國地區授信減少的主因，第一是近兩年中國經濟成長率呈現放緩趨勢，第二是中美貿易衝突持續升溫，第三是中國地區因應債務和房地產風險的監管措施，第四是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，4大因素促使國銀在中國地區授信評估轉向審慎保守。

國銀2021年底對中國授信相比2020年底大減1055億元，資金拆存減少377億元，投資減少260億元，合計總曝險年減1692億元；若相比2021年第3季底，授信季減465億元，投資減少241億元，資金拆存減少108億元，合計總曝險季減814億元。

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從個別銀行觀察，2021年底對中國曝險額度最高是國泰世華銀的1144.99億元，其次為北富銀1113.07億元，第三是兆豐銀1023.36億元，也是唯三家對中國曝險破千億的銀行；從曝險占淨值比而言，最高是中信銀63%、永豐銀57%、玉山和凱基銀55%，另北富銀曝險占淨值比54%、國泰世華銀為50%，都在法定限額內。

金管會自2013年第3季起公布統計，歷年來國銀對中國曝險占淨值比最高落在2014年第3季，占比達69%，若從曝險總額度來看，2014年第4季國銀對中國曝險總額達1兆7666億元，為曝險總額的最高峰。（編輯：潘羿菁）1110223