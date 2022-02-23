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烏克蘭將宣布進入緊急狀態 徵召18至60歲預備役軍人
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股匯不同調 台股收復萬八新台幣貶至一週新低

2022/2/23 18:45（2/23 19:26 更新）
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台股23日逆勢上漲收復萬八大關，但台幣匯率連續2個交易日貶值，23日收在27.884元，為一週新低。（中央社檔案照片）
台股23日逆勢上漲收復萬八大關，但台幣匯率連續2個交易日貶值，23日收在27.884元，為一週新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）股匯不同調，台股今天無懼俄烏局勢動盪，逆勢上漲收復萬八大關，新台幣匯率則連續2個交易日貶值，今天收盤收在27.884元，微貶0.4分，為1週新低，台北及元太外匯市場總成交金額12.845億美元。

美國對俄羅斯實施經濟制裁，造成美股重挫，亞股卻呈現反彈走勢，台股今天在航運股帶動下，逆勢上揚，一度上漲近140點，終場漲86.44點，收在18055.73點，回到18000點之上。

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儘管台股走高，外資今天持續賣超台股逾百億元，並於匯市匯出，不過月底出口商拋匯需求出籠，兩股力道拉鋸之下，新台幣走勢震盪整理，今天以27.92元開盤後，最高升抵27.855元、最低27.92元。

外匯交易員分析，俄烏衝突愈演愈烈，使得金融市場氛圍相對保守，匯市多以實質需求拋補為主，短線出口商拋匯將帶來支撐力道，但後續仍得關注俄烏局勢發展，以及外資與台股動向。（編輯：黃國倫）1110223

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