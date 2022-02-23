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路迦美國肝癌孤兒藥 3月在台啟動二期臨床試驗

2022/2/23 19:27
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）路迦生醫來自日本授權的治療肝癌免疫細胞療法用藥，已取得美國孤兒藥資格，預計第1季底在台啟動二期臨床試驗，目標年底完成收案，最快2024年申請美國藥證。

看準政府力推再生醫療三法，路迦董事長唐稚超表示，路迦所使用「LuLym-T細胞治療技術」是用記憶型T細胞，具有高度專一性，目前已獲美國肝癌孤兒藥資格，並通過美國FDA與台灣衛福部（TFDA）IND審查，於已接受根除性治療後的肝癌病人，進行人體二期臨床試驗。

唐稚超指出，目前正積極與13家醫療院所進行肝癌臨床試驗申請程序，包括台北榮總、亞東醫院、林口長庚及花蓮慈濟等，預計本季啟動收案，期能於2024年順利完成臨床試驗。

路迦生醫表示，政府努力推進的「再生醫療三法」旨在讓細胞治療走向異體化、自動化、量產化。其中，「再生醫療製劑管理條例」主要管理製劑與產品，並且納入「暫時性許可」制度，讓已進行臨床二期試驗、被視為臨床上已有需求的細胞療法，有機會讓沒有治療選擇的病人提早使用，未來此條例的通過將有助於「LuLym-T細胞治療技術」的推廣。

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根據國外研究機構Market and Markets研究報告指出，全球再生醫療市場包含細胞治療、免疫細胞治療、基因治療及組織工程產品，預估整體市場規模將從2018 年起，以年複合成長率24.6%的速度成長至2022年、達到253億美元。

路迦生醫除了發展細胞療法外，美妝保養品、醫管平台呈現穩定獲利；其中，美妝保養品以自有品牌FreshO2積極擴大電商平台的市場占有率，並將進一步擴展東南亞等海外市場，看好每年業績會有雙位數成長。（編輯：張良知）1110223

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