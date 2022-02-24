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烏克蘭危機延燒 台股早盤跌逾200點摜破萬八季線
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烏克蘭危機延燒 台股早盤跌逾200點摜破萬八季線

2022/2/24 09:23（2/24 09:35 更新）
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台股24日早盤開低走低下跌逾200點，失守萬八關卡。（中央社檔案照片）
台股24日早盤開低走低下跌逾200點，失守萬八關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）烏克蘭進入緊急狀態，歐美股市全面下挫，台股難逃波及，早盤開低走低下跌逾200點，萬八關卡失守。

台股加權指數以17939點開出，下跌116點，指數開低後跌勢擴大至超過200點，最低來到17818.06點，下跌237.67點，跌幅超過1%，不只摜破萬八關卡，季線約17987點也失守。

台積電持續弱勢，跌幅超過1%，早盤低點來到615元，回測今年以來低點。（編輯：楊蘭軒）1110224

台積電早盤股價下挫10元 市值跌破16兆元

（中央社記者張建中新竹24日電）烏克蘭進入緊急狀態，美股重挫，台積電今天股價持續走跌，早盤一度達新台幣615元，下跌10元，市值跌破16兆元關卡，滑落至15.94兆元。

烏克蘭危機升高，烏克蘭進入緊急狀態，美國警告，俄羅斯對烏克蘭入侵可能迫在眉睫，重創市場信心，道瓊工業指數下跌464.85點，跌幅1.38%；那斯達克指數下跌344.03點，跌幅2.57%；費城半導體指數下挫78.26點，跌幅2.33%。

台積電美國存託憑證（ADR）震盪收低，下跌1.01美元，收在115.9美元，跌幅約0.86%。台積電今天股價同步滑落，早盤一度達新台幣615元，下跌10元，市值縮水2593億元，滑落至15.94兆元，影響大盤指數約83點。

台積電製程技術領先優勢持續發酵，市場接連傳出台積電接單好消息，不僅來自大客戶蘋果（Apple）自家設計的晶片訂單增加，高通（Qualcomm）訂單也將回歸，將為台積電未來幾年營運添增成長動能。（編輯：楊凱翔）1110224

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