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美國股市2/300

俄烏開戰 美股指數期貨重挫那指期貨跌逾3%

2022/2/24 15:34
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（中央社紐約23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令對烏克蘭展開軍事攻擊，對全球金融市場投下陰影，美股指數期貨聞訊重挫，美債殖利率下跌，油價漲破每桶100美元。

蒲亭宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動後，烏國多個城市傳出遭飛彈打擊。烏克蘭外交部長警告，俄羅斯將「全面入侵」。烏克蘭總統澤倫斯基宣布戒嚴。

美股標準普爾500指數期貨跌幅超過2%。那斯達克指數期貨跌幅則擴大至3.1%，意味著以科技股為主的那斯達克指數今天在美股交易恐將步入熊市，創2020年3月以來首次步入熊市。

同時，莫斯科交易所暫停交易。

國際油價則在烏克蘭衝突恐對俄羅斯能源出口造成風險下飆漲，倫敦布蘭特原油期貨漲破100美元，為2014年以來首見。紐約西德州中級原油大漲5.2%，來到每桶96.87美元。

避險資金也湧入美債，美國10年期公債殖利率跌至1.87%。

國際金價上漲1.8%，來到每盎司1942.61美元，創2021年初以來高點。

美元和日圓匯價走堅，歐元和與商品有關貨幣匯率則走軟。俄羅斯盧布對美元在銀行間交易跌至歷史低點。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110224

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