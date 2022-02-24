商務客入境管制3/7鬆綁 經部下週說明看展申請

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）行政院今天宣布，國際商務客自3月7日起，入境檢疫天數從14天縮至10天；經濟部說明，商務人士只要出具證明或收到邀請，就可至外館申請簽證來台，不過若是來台看展，涉及核發邀請函等流程，經部將在下週說明細節。

隨著COVID-19疫苗覆蓋率提高、口服藥物問世且疫情走向輕症化，各國紛紛鬆綁邊境檢疫及防疫規定，中央流行疫情指揮中心今天公布邊境鬆綁措施，包括3月7日起入境檢疫天數從14天縮短為10天，並開放非本國籍商務人士來台。

經濟部長王美花日前表示，商務客只要出具證明或收到邀請，就可至外館申請簽證來台，與此同時，經濟泡泡會持續，採商務通案與經濟泡泡雙軌並進，會在如何促進、活絡經濟，同時維持國內良好的防疫狀況下漸進開放。

不過，經濟部官員說明，部分商務客可能沒有相關證明文件，舉例來說，來台看國際展覽，因此目前盤點相關樣態，將進一步討論如何核發邀請函，下週對外說明細節。

官員指出，目前申請商務來台類型包括參加會議、展覽、投資設廠、工廠裝機、簽約下訂單等，若廠商來台參展或工廠裝機，由於停留時間長，適用10天檢疫方案。

部分商務高層來台可能只停留1至2天，目的是簽約下單，就適用經濟泡泡。

經濟泡泡不需居家檢疫，但出發前7日要加強自主健康管理，出發前3天需持有陰性證明，入境後要進行自費篩檢，專機接送往返、防疫專車接送為原則，申請廠商及中央目的事業主管機關專人需全程陪同。（編輯：潘羿菁）1110224