俄烏黑天鵝嚇趴台股 證交所：勿過度恐慌保持理性

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（中央社記者潘智義台北24日電）俄烏情勢急速升溫，台股今重挫461點。台灣證券交易所今天呼籲，近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當出現黑天鵝事件時，通常會與全球市場連動，同步下跌，投資人應冷靜觀察情勢發展。

台股今天受到俄羅斯出兵消息面影響，指數在11時後震盪殺低，一度下探半年線17566點；終場台股收在17594.55點，下跌461.88點，跌幅2.55%，成交值新台幣4336.86億元。

證交所今天透過新聞稿指出，因俄烏緊張情勢趨於嚴峻，國際市場大幅震盪走跌，台灣市場也回檔，加權指數跌幅達2.55%。投資人除觀察國際情勢，並應審慎評估事件對台灣的影響。

證交所強調，台灣經濟基本面近年表現優異，在全球經濟普受疫情影響，各產業供應鏈無法暢通供貨之時，台灣因防疫政策得宜，確保各產業運作順利，在全球供應鏈中扮演愈來愈吃重的角色，經濟仍能維持成長。

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目前各主要預測機構都認為，今年國內經濟成長仍可達4%以上，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心；另相較於日、韓等亞洲主要市場，台股受到國際市場變化影響的跌幅較小，印證台灣有堅實的經濟基本面，證交所也請投資人勿過度恐慌，應保持理性冷靜評估。

證交所並提供今年以來亞洲重要市場漲跌情況，其中，台灣加權指數下跌3.43%，韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌11.04%，日本日經225指數（Nikkei 225）跌幅則達9.8%，台股跌幅相對較少。（編輯：張良知）1110224