台積電開低守住600元關卡 早盤翻紅漲至609元

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（中央社記者張建中新竹25日電）美股開低收高，台積電今天股價也開低走高，開盤跳空達新台幣600元，隨後低接買盤湧入，拉抬股價由黑翻紅，一度達609元，上揚5元。

俄羅斯入侵烏克蘭，美股道瓊指數一度崩跌859點，午盤低接買盤進場，指數震盪走高，終場收漲92.07點，漲幅0.28%；那斯達克指數上漲436.10點，漲幅3.35%；費城半導體指數勁揚121.36點，漲幅3.7%。

台積電美國存託憑證（ADR）走勢疲弱，盤中一度達104.38美元，創1年來新低，終場跌幅收斂，收在111.88美元，下跌4.02美元，跌幅3.47%，市值跌破6000億美元，滑落至5802億美元，被臉書母公司Meta及輝達（NVIDIA）超越，落居全球第10。

台積電今天股價跳空開低，達新台幣600元，創2個多月來新低，下跌4元，市值縮水1037億元，滑落至15.55兆元。

台積電股價自2月16日的646元快速下滑46元，跌幅達7.12%，市值縮水1.19兆元，吸引低接買盤進場，推升台積電股價震盪走高，由黑翻紅，一度達609元，上漲5元，市值回升至15.79兆元。（編輯：楊凱翔）1110225