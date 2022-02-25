股匯反彈 新台幣終止連3貶收28.021元

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）儘管俄烏戰事持續延燒，金融市場似乎已經回神，不只台股反彈收漲，新台幣匯率也終止連3貶，收盤收在28.021元，微升0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額則為21.735億美元。

俄烏戰火延燒，西方國家也相繼展開制裁，讓局勢發展更難捉摸，不過國際股市回穩，開盤狂瀉的美股主要指數，終場皆由黑翻紅。

台股今天開高震盪，尾盤受指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整今天收盤生效影響，漲幅收斂，終場台股加權指數上漲57.63點，收在17652.18點，守住半年線約17571點之上。

雖然外資持續提款台股並匯出，今天賣超台股金額超過500億元，外匯交易員表示，外資上午匯出力道確實較大，使得新台幣匯率以28.020元開盤後，盤中最低至28.074元；不過午後匯出力道減弱，出口商也進場拋匯抑制貶勢，尾盤則在央行略為調節之下，匯價止跌回升。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.51角或0.54%，週線連5貶。

外匯交易員認為，市場恐慌情緒稍微緩解，金融市場明顯回穩，不過俄烏情勢會演變到什麼局面很難說，不確定性未解之下，市場將持續觀望，短線新台幣匯率料將偏弱整理。（編輯：蘇志宗）1110225