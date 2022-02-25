台股本週市值蒸發1.78兆 半導體指數跌4.77%最多
2022/2/25 18:37
（中央社記者潘智義台北25日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在17652.18點，較上週下跌580.17點，跌幅約3.18%，半導體類指數下跌4.77%為最大，鋼鐵類指數上漲1.68%為最大。
證交所新聞稿指出，今天全體上市公司市值新台幣54兆7426.77億元，較上週2月18日市值56兆5262.56億元減少1兆7835.79億元，減幅約為3.16%。
本週未含金融類指數下跌503.34點，跌幅約3.19%，未含電子類指數下跌392.36點，跌幅約1.92%，未含金融電子類指數下跌239.20點，跌幅約1.41%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4924.79億元，占全體上市股票交易金額29.83%；航運類4555.12億元，占27.59%；電子零組件類1453.05億元，占8.8%。
本週集中交易市場總成交金額1兆7481.75億元，全體上市股票成交金額1兆6510.82億元，股票成交量週轉率為3.33%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類23.79%、觀光類7.26%、化學工業類5.63%。
累計今年初開盤迄今共33個交易日，集中市場總成交金額9兆8910.15億元，市場日平均成交金額2997.28億元，股票成交量週轉率18.42%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。（編輯：張均懋）1110225
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