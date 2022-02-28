更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭187/300

烏俄戰事恐釀能源危機 油價飆漲逾6%衝上103美元

2022/2/28 14:11（2/28 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紐約西德州中級原油期貨價格28日大漲逾6%，倫敦布倫特原油也漲逾5%。（中央社檔案照片）
紐約西德州中級原油期貨價格28日大漲逾6%，倫敦布倫特原油也漲逾5%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港28日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家對俄國祭出新的制裁，由於交易商愈來愈擔心爆發能源危機，紐約西德州中級原油期貨價格今天大漲逾6%，倫敦布倫特原油也漲逾5%。

法新社報導，紐約西德州中級原油油價大漲6.27%，來到每桶97.33美元，倫敦布倫特原油則上漲5.24%，報每桶103.06美元。

美國和歐洲聯盟（EU）表示，將把部分俄羅斯銀行從「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統中踢出，並針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）祭出個人制裁。

歐美也禁止與俄羅斯央行的所有交易，導致盧布暴跌；彭博（Bloomberg News）稱盧布今天在離岸市場交易中暴跌近30%。彭博彙整的數據指出，離岸市場交易中盧布兌美元匯率下跌27%，跌至114.33盧布兌1美元。

德州休士頓Lipow Oil Associates總裁兼石油顧問里鮑（Andy Lipow）提到：「將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT 可能會導致石油供應中斷，買方和賣方都在試著弄清如何適應新規則。」

交易商將密切關注石油輸出國家組織（OPEC）和其他以俄羅斯為首主要產油國本週將召開的會議，屆時與會各方將討論增加石油產量的計畫。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110228

延伸閱讀
岸田文雄宣布首釋日本戰備儲油 與美合作降油價日本響應美國將首釋國家儲油 首批約420萬桶
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀