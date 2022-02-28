烏俄戰事恐釀能源危機 油價飆漲逾6%衝上103美元

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（中央社香港28日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家對俄國祭出新的制裁，由於交易商愈來愈擔心爆發能源危機，紐約西德州中級原油期貨價格今天大漲逾6%，倫敦布倫特原油也漲逾5%。

法新社報導，紐約西德州中級原油油價大漲6.27%，來到每桶97.33美元，倫敦布倫特原油則上漲5.24%，報每桶103.06美元。

美國和歐洲聯盟（EU）表示，將把部分俄羅斯銀行從「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統中踢出，並針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）祭出個人制裁。

歐美也禁止與俄羅斯央行的所有交易，導致盧布暴跌；彭博（Bloomberg News）稱盧布今天在離岸市場交易中暴跌近30%。彭博彙整的數據指出，離岸市場交易中盧布兌美元匯率下跌27%，跌至114.33盧布兌1美元。

德州休士頓Lipow Oil Associates總裁兼石油顧問里鮑（Andy Lipow）提到：「將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT 可能會導致石油供應中斷，買方和賣方都在試著弄清如何適應新規則。」

交易商將密切關注石油輸出國家組織（OPEC）和其他以俄羅斯為首主要產油國本週將召開的會議，屆時與會各方將討論增加石油產量的計畫。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110228