投資人聚焦俄烏談判 亞股大多翻紅收高

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（中央社香港28日綜合外電報導）世界強國對俄羅斯侵略烏克蘭祭出新制裁，引發全球爆發能源危機憂慮興起，油價應聲勁揚；但亞洲股市今天收盤逆轉早盤跌勢翻紅，投資人把注意力轉向俄烏談判。

法新社報導，上週五股市勁揚、油價下跌，因交易商評估後認為，西方對莫斯科的制裁，不足以衝擊重要的俄羅斯石油出口。目前油市供應吃緊、需求卻正在躍增，而俄國是目前全球第3大石油產國。

然而到了週末情勢出現變化，美國和歐洲聯盟（EU）宣布將把一些俄羅斯銀行排除在國際銀行支付系統「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）之外，並對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）實施個人制裁。

此外，西方還禁止與俄羅斯中央銀行進行任何交易，俄國貨幣盧布應聲重貶。彭博（Bloomberg）指出，今天盧布境外交易匯價已貶值近30%。

蒲亭為回應新一波嚴厲制裁，昨天也升高俄羅斯核武警戒，令投資人更感不安。

原油價格應聲走揚，西德州中級原油（WTI）價格朝每桶100美元逼近，布倫特（Brent）油價則反彈回100美元以上。小麥、鋁和鎳等原物料價格勁揚，黃金與日圓等避險資產價格同樣攀升，美元對所有其他貨幣匯價也上漲。

不過，大多數亞洲股市今天收盤大多上漲。交易商聚焦在俄羅斯與烏克蘭官員今天在白俄羅斯邊界會面，並期待戰事能緩和。

東京股市今天收盤上漲0.2%，上海股市收高0.3%，雪梨、首爾、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也全數收紅。但香港股市收跌0.2%，新加坡股市也收黑。台北和雅加達股市因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110228