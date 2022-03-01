更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台股大漲 新台幣淡定小升0.1分收28.02元

2022/3/1 18:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北1日電）俄烏開戰利空淡化，台股今天展開反攻，大漲逾200點；但新台幣匯率相對淡定，在外資續匯出之下，續呈偏弱整理，央行尾盤進場調節，收盤收在28.02元，微升0.1分，台北及元太外匯市場總成交金額為21.42億美元。

美股自低谷反彈，台股連假後開盤漲勢強勁，受惠鋼鐵、航運、IC設計等族群領漲，激勵指數開高走高，盤中大漲近300點，高點觸及17944.5點，收盤漲勢收斂，終場上漲246.07點，收在17898.25，17900點整數關卡得而復失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外匯交易員表示，儘管台股大漲，外資今天仍持續匯出，使得新台幣以28.020元開盤後，貶幅迅速擴大，最低至28.065元，不過午後匯出力道轉弱，加上出口商進場拋匯，跌幅逐步收斂，在央行調節之下，尾盤更由貶翻升。

外匯交易員分析，俄烏戰事似乎接近尾聲，有點利空出盡的味道，市場情緒轉為平穩，不過在事情塵埃落定之前，外資動向及國際股市走勢仍得密切關注。（編輯：楊蘭軒）1110301

延伸閱讀
新台幣升0.1分 收28.02元新台幣午盤升0.7分 暫收27.863元新台幣開盤貶1分 為27.88元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族