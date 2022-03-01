台股大漲 新台幣淡定小升0.1分收28.02元

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）俄烏開戰利空淡化，台股今天展開反攻，大漲逾200點；但新台幣匯率相對淡定，在外資續匯出之下，續呈偏弱整理，央行尾盤進場調節，收盤收在28.02元，微升0.1分，台北及元太外匯市場總成交金額為21.42億美元。

美股自低谷反彈，台股連假後開盤漲勢強勁，受惠鋼鐵、航運、IC設計等族群領漲，激勵指數開高走高，盤中大漲近300點，高點觸及17944.5點，收盤漲勢收斂，終場上漲246.07點，收在17898.25，17900點整數關卡得而復失。

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外匯交易員表示，儘管台股大漲，外資今天仍持續匯出，使得新台幣以28.020元開盤後，貶幅迅速擴大，最低至28.065元，不過午後匯出力道轉弱，加上出口商進場拋匯，跌幅逐步收斂，在央行調節之下，尾盤更由貶翻升。

外匯交易員分析，俄烏戰事似乎接近尾聲，有點利空出盡的味道，市場情緒轉為平穩，不過在事情塵埃落定之前，外資動向及國際股市走勢仍得密切關注。（編輯：楊蘭軒）1110301