國泰金：力推能源轉型 拚2050年前達成淨零碳排

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經濟部2日舉行「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，國泰金控總經理李長庚表示，國泰金不只從2017年開始參與再生能源憑證交易，能源轉型上更是集團總動員，目標在2050年前達成淨零碳排。中央社記者蘇思云攝 111年3月2日

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（中央社記者蘇思云台北2日電）國泰金控總經理李長庚表示，國泰金不只從2017年開始參與再生能源憑證交易，能源轉型上更是集團總動員，目標在2050年前達成淨零碳排，期待台灣綠能發展可以跟國際連結。

經濟部標準檢驗局今天舉行「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，為即將在3月7日到9日以「透過再生能源憑證促進亞太地區綠能」為題的線上論壇揭幕，包括友達光電董事長彭双浪、李長庚等多家企業代表也出席。

李長庚致詞時表示，謝謝國家再生能源憑證中心，2017年台灣最早的再生能源憑證交易就邀請國泰金參與，綠能轉型過程中，若透過財務性、可交易的市場機制，推廣憑證十分具有意義。2017年後國泰金每年都購買憑證，除了外購之外，2020年開始也透過自行發電申請憑證方式做推廣。

李長庚指出，國泰金控雖然算是用電小戶，不過金融機構本身有很多金融資產，如何善用投資、融資、保險的職能，跟所有企業客戶結合，推動台灣能源轉型成功，這是作為金融業本身天職，國泰金不只從2017年開始參與憑證交易，能源轉型上更是集團總動員。

李長庚表示，台灣能源轉型勢在必行，國泰世華銀行在2011年承作台灣首件太陽能融資案，那幾年在太陽光電融資市場銀行的市占率是100%。後來台灣推動離岸風電，國泰世華也按赤道原則推動離岸風電融資，後續國泰人壽、國泰創投也不斷加強投資太陽能光電、離岸風電，國泰產險也推動相關領域保險案。

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李長庚表示，氣候變遷風險愈來愈高，沒有一家企業可以置身事外，都必須想辦法因應衝擊。近年國泰金善盡職能，包括分行、自有建築物，幾乎全數都建置太陽能發電廠，並透過企業合作，讓更多企業了解節能減碳重要性。

他也提出國泰金能源轉型階段性目標，包括國泰金控子公司總部大樓在2025年前達成100%使用再生能源，國泰金控暨旗下全體子公司在2030年前在台營運據點100%使用再生能源，並在2050年前達成淨零碳排。李長庚表示，期待台灣綠能發展可以跟國際連結、持續發光發熱。（編輯：黃國倫）1110302