股匯雙黑 新台幣收28.07元來到4個半月新低
2022/3/2 18:53
（中央社記者蘇思云台北2日電）股匯雙黑，外資持續匯出，新台幣兌美元今天收盤收28.07元，貶值5分，來到4個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額19.58億美元。
俄烏戰事持續造成資本市場波動，台股今天小跌30.65點，收在17867.6點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計賣超152.89億元。
外匯交易員表示，今天匯市外資仍有不少匯出，午後貶勢略微擴大，算是偏弱整理格局；新台幣兌美元今天開盤價為28.06元，盤中最高28.027元、最低28.07元，貶值5分，收在28.07元，為去年10月中以來新低。
外匯交易員表示，近期避險情緒升溫，推升美元走勢，新台幣短期可能偏弱震盪整理，後續仍要持續留意外資與俄烏戰事變化。
根據中央銀行晚間統計，美元指數今天漲1.01%，歐元重貶1.21%；亞洲貨幣部分，人民幣微升0.01%，其餘多數走貶，包括日圓貶值0.1%、新台幣貶0.18%、韓元貶0.32%、新加坡幣貶0.37%。（編輯：黃國倫）1110302
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。