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台積電3/300

台積電早盤股價回升至607元 市值增1555億元

2022/3/3 09:37
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（中央社記者張建中新竹3日電）美股強勁反彈，道瓊工業指數上揚596.4點，漲幅1.79%，費城半導體指數大漲111.31點，漲幅3.37%。台積電今天股價同步走高，早盤一度達新台幣607元，市值增加1555億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，3月利率將僅升息1碼，激勵美股收高。道瓊工業指數上揚596.4點，漲幅1.79%；那斯達克指數揚升219.56點，漲幅1.62%；費城半導體指數上揚111.31點，漲幅3.37%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在109.61美元，上漲1.56美元，漲幅約1.44%。台積電今天股價同步走高，早盤一度達新台幣607元，上漲6元，市值增加1555億元，攀升至15.73兆元，貢獻大盤指數約50點。

外資近日不斷賣超台積電，據統計，外資已連續8個交易日共賣超台積電18.99萬張。分析師王兆立表示，並不是台積電基本面出現變化，主要是近期市場變數多，外資進行本益比修正。（編輯：趙蔚蘭）1110303

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