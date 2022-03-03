台股漲勢收斂 萬八關卡得而復失

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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台股今天早盤大漲逾150點，不過盤中漲勢收斂，萬八關卡得而復失；航空、海運等個股持續攻堅，電子權值股扮演穩盤要角。

美股三大指數走強激勵，台股今天跳空開高，早盤大漲超過158點，至18026.03點。截至10時45分，加權指數上漲79.4點，至17947點。

電子權值股台積電盤中至603元，上漲2元；鴻海至平盤104.5元；聯發科翻黑至1070元。

長榮集團領航運族群向上攻堅，長榮股價創波段新高，至157.5元，長榮航量價齊揚，股價上漲超過2%，榮運股價穩站盤面之上；華航、陽明、萬海表現相對強勢。

全台上午9時左右無預警大範圍停電，市場資金湧入不斷電系統設備（UPS）、太陽能與風力發電等能源相關個股，其中，盈正盤中急拉攻上漲停板，森崴能源有5%以上漲勢。

法人分析，俄烏戰事紛擾，恐難在短時間平息，可能導致市場投資氛圍趨於謹慎，也讓台股不易表現。在俄烏尚未出現緩和跡象前，操作上宜保守看待，短線因前方長黑尚未克服，不排除指數震盪回測。（編輯：張均懋）1110303