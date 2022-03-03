航運領軍上攻 台股終場收漲66.8點

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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台股今天跳空開高，早盤一度大漲逾158點，加權指數終場收漲66.8點，以17934.4點作收，成交值新台幣3220.56億元。大盤資金轉向航運等傳產族群，電子成交比重僅約52%。

觀察電子權值股表現，台積電終場收漲1元，至602元；鴻海、聯發科均以平盤作收，分別收104.5元與1080元。

航運族群表現強勢，資金占大盤比重衝上26%。長榮扮演領頭羊，股價盤中高點至162.5元，創波段新高價，終場以160.5元作收；貨攬業者台驊控股強收漲停價150元；航空雙雄一甩昨天頹勢，長榮航、華航終場分別收漲4.14%與2.53%。

全台今天無預警大停電，市場資金青睞不斷電系統設備（UPS）、太陽能、風力發電與儲能等族群，其中，盈正收漲停價47.7元，太陽能廠安集收漲7.11%。

法人指出，雖有俄烏戰事及通膨干擾全球金融市場，不過台股指數呈現區間高檔震盪，且台股基本面良好，加上3月有財報、股利政策等利多加持，看好台股有機會維持強勢表現，並鈍化烏俄衝突對資本市場的負面影響。

法人認為，當前宜選股不選市，可聚焦高殖利率概念股、業績表現佳、個股股利政策。（編輯：張均懋）1110303