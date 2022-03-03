外資匯出升幅收斂 新台幣升0.9分收28.061元

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（中央社記者蘇思云台北3日電）美國聯準會主席鮑爾表態支持溫和升息，化解市場疑慮，不過外資仍有匯出需求，帶動新台幣升幅收斂，新台幣兌美元今天收盤收28.061元，升0.9分，台北及元太外匯市場總成交金額成交金額14.535億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表態支持3月利率升息1碼（即0.25%），低於投資人預期，激勵美股收高。台股今天跳空開高，早盤一度大漲逾150點，加權指數終場收漲66.8點，收17934.4點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計賣超53.57億元。

外匯交易員表示，鮑爾暗示溫和升息，也化解部分市場疑慮，不過因為外資仍有匯出需求，今天新台幣上攻力道有限，升幅在午後縮減；新台幣兌美元今天開盤價為28.060元，最高28.030元、最低28.066元，收28.061元，小升0.9分。

外匯交易員指出，新台幣今天雖然走揚，但整體升勢有限，預料新台幣短期應該還是呈現整理格局，後續仍要持續觀察外資走向以及俄烏戰事變化。（編輯：黃國倫）1110303