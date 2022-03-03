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台股失守月季線 法人：短線續呈高檔震盪

2022/3/3 19:56
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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台股今天終場上漲66.8點，收17934.4點。法人指出，台股終場漲勢收斂，月、季線得而復失，俄烏局勢、美國聯準會將升息為市場兩大利空，推估台股將續呈高檔震盪格局。

台股今天跳空開高，終場收漲66.8點，以17934.4點作收，成交量放量至新台幣3220.56億元。

法人指出，大盤開盤挑戰季線未果，終場漲勢壓回，雖然短線技術面雖未翻多，但反彈走勢也沒改變，推估短線將呈震盪。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美股三大指數昨天強彈，亞股今天表現未如美股激情，台股終場漲勢收斂。雖台股月線17995點、季線18001點得而復失，不過並非壞事，全球主要股市多數仍在月、季線之下，若台股獨強，恐怕會引發外資獲利了結賣壓。

他認為，俄烏政局與3月美國聯準會（Fed）升息是當前兩大利空，不過俄烏局勢尚未出現更大風險，市場已逐步消化不利消息，後市則聚焦Fed對金融市場衝擊。受兩大因素影響，推估台股續呈高檔震盪。

蔡明翰說，目前原物料行情續強，油價漲勢兇猛，運價續居高檔，看好航運、塑化、鋼鐵等族群表現，在資金輪動下，電子族群料將暫時休息。不過，在兩大利空鈍化後，仍須由電子權值股領軍攻堅，電子表現長線看俏。（編輯：楊凱翔）1110303

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