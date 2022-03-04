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台積電早盤股價失守600元 創3個月新低

2022/3/4 09:23
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（中央社記者張建中新竹4日電）美股收低，那斯達克指數下跌214.08點，跌幅1.56%，費城半導體指數下挫76.40點，跌幅2.24%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤摜破600元關卡，達592元，創3個月新低價。

烏克蘭危機持續影響投資人信心，美股收低，道瓊工業指數下跌96.69點，跌幅0.29%；那斯達克指數下挫214.08點，跌幅1.56%；費城半導體指數下跌76.40點，跌幅2.24%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在108.79美元，下跌0.82美元，跌幅約0.75%。台積電今天股價走勢疲弱，開盤跳空摜破新台幣600元關卡，早盤一度達592元，創3個月新低，下跌10元，市值縮水2593億元，滑落至15.35兆元，影響大盤指數約83點。

外資近日對台積電籌碼鬆動，連續9個交易日共賣超20.6萬張，影響台積電股價表現。分析師王兆立表示，國際股市表現，將持續牽動外資動向，也將連帶影響台積電後續股價走勢。（編輯：趙蔚蘭）1110304

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