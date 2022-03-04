電金失速 台股爆量下跌197點失守17800點

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）俄烏戰火延燒，加上美國將在3月啟動升息，亞股今天一片慘綠，台股也在電子、金融雙雙失速，僅靠航運無力回天下，演出爆量重挫走勢，下跌197.88點，17800點未能守住。

加權股價指數終場下跌197.88點、跌幅1.10%、收在17736.52點、成交值新台幣3877.84億元，台積電跌至今年新低價595元，聯發科準備向下測試千元大關，金融股也在美元指數創新高下，國泰金、富邦金、新光金、中信金接連走跌。

美系外資在最新出爐的報告中表示，半導體難逃升息環境、地緣風險、宏觀經濟波動，一口氣大舉調降包含晶圓代工、封測及IC設計等7家半導體目標價，包括世界先進、台積電、聯電、聯發科、矽力-KY、日月光控股、京元電子的目標價皆遭到下調，使得半導體個股今天成為重災區。

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法人認為，外資在國際股市動盪之下不斷賣股求現，內資雖有投信、融資接手，但力道差距不小，在外資賣壓沒有趨緩下，指數止穩有一定難度，融資餘額高漲造成浮額增加，也恐對後續反彈造成阻力。

此外，分析師指出，台股上有10日線17916點、月線17997點、季線18008點重重反壓，且呈現下跌有量、反彈無量的價量背離劣勢，自年初高點18619點以來的修正波尚在持續中，加上國際局勢緊張、美國升息在即，短線仍未看見止跌契機，先觀察半年線17587點支撐力道，一旦跌破恐再下測年線17314點支撐。（編輯：黃國倫）1110304