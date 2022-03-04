外資大賣台股430億 連10賣台積電逾25萬張

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）俄烏戰火持續緊張，台股今天下跌197.88點，外資持續站在賣方，賣超新台幣430.3億元。台積電再度成為外資提款標的，已連續10個交易日賣超，合計超過25萬張；投信則持續力挺台股，連23天買超。

台股今天跌197.88點，收在17736.52點，成交值新台幣3877.84億元，週線收漲84.34點，上漲0.48%。外資及陸資賣超430.3億元，自營商賣超50.48億元，投信買超17.81億元，三大法人合計賣超462.97億元。

俄烏戰火延燒，戰爭爆發至今雙方仍激烈交火，引發全球金融市場巨震，台股表現則相對抗跌。

觀察法人動向，投信已連續23天買超台股，為史上次長，緊追2007年6月至8月的連26日買超。這次買盤力道之強，看出投信在台股市場扮演更重要的角色，今年投信法人布局台股，仍以業績為主軸，搭配產業成長性為輔，電子股仍是焦點。

外資則持續站在賣方，觀察今天外資賣超仍集中台積電及金融股；賣超台積電4.4萬張最多，已連續10個交易日賣超台積電，合計賣超張數超過25萬張。

外資今天賣超前10名除了台積電外，依次為國泰智能電動車、長榮航、開發金、富邦金、元大金、新光金、永豐金、中信電池及儲能、亞聚。

買超前10名則分別為陽明、友達、中信金、華航、華新、智原、南茂、興富發、宏達電、中華電。（編輯：楊蘭軒）1110304