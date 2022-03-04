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台股本週上揚84.34點 航運類股漲6.93%最大

2022/3/4 18:20（3/4 19:01 更新）
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台灣證券交易所統計，台股4日收在17736.52點，較上週上漲84.34點。（中央社檔案照片）
台灣證券交易所統計，台股4日收在17736.52點，較上週上漲84.34點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北4日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在17736.52點，較上週上漲84.34點，漲幅約為0.48%，其中以航運類指數上漲6.93%最大，以觀光類指數下跌1.7%最大。

證交所透過新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲85.95點，漲幅約0.56%，未含電子類指數上漲336.51點，漲幅約1.68%，未含金融電子類指數上漲415.44點，漲幅約2.48%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4148.98億元，占全體上市股票交易金額31.28%；航運類3836.68億元，占28.92%；電子零組件類1024.54億元，占7.72%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3859.25億元，全體上市股票成交金額為1兆3265.99億元，股票成交量週轉率為2.33%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類14.61%、鋼鐵類5.19%、電器電纜類3.76%。

累計今年初開盤迄今共37個交易日，集中市場總成交金額為11兆2803.39億元，市場日平均成交金額為3048.74億元，股票成交量週轉率為20.74%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。

今天全體上市公司市場總值為新台幣54兆9985.82億元，較上週2月25日市值54兆7426.77億元增加2559.05億元，增幅約0.47%。（編輯：黃國倫）1110304

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