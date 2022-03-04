烏克蘭核電廠遭俄軍擊中 油價反彈亞股重挫

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（中央社香港4日綜合外電報導）位於烏克蘭的歐洲最大核電廠傳出遭俄軍砲火擊中，令外界更加擔憂烏克蘭戰事，投資人進一步採取避險行動，亞洲股市今天應聲重挫，油價繼續走揚。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的部隊加強侵略烏克蘭行動，當地札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠廠區今天遭到俄軍擊中，烏克蘭外交部長要求莫斯科立即停火，以免釀成核災。

儘管烏克蘭當局其後表示，札波羅熱核電廠的火勢已撲滅，且未偵測到輻射外洩，但市場交易商仍惴惴不安。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄羅斯訴諸「核子恐怖」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天與蒲亭通話後也表示，他擔心「最壞情況還沒發生」，因為蒲亭表態有意推翻基輔政權。

全球兩大原油期貨布倫特（Brent）原油和西德州中級原油（WTI）價格昨天一度回跌，因投資人冀望伊朗核子協議將達成，可讓德黑蘭恢復對全球市場出口石油，不過今天兩大期貨價格又雙雙翻漲。

由於各國政府擔心油價和消費者受到衝擊，因此對俄羅斯實施的廣泛制裁並未包括石油出口。不過，俄國石油交易在銀行抽資及海運成本升高下，已變得愈來愈困難。

這場衝突，使得各國政府和中央銀行欲緩和飆升的通貨膨脹難度更高。先前因各國當局為彌補疫情衝擊而大撒幣，加上能源成本攀升及供應鏈吃緊，已使得通膨大幅升溫。

東京股市今天收盤挫跌2.2%，香港股市挫低2.5%，上海股市收挫1.0%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110304