俄烏戰事影響台股2月下跌 外資連4個月淨匯入

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會今天公布2月整體外資擴大賣超台股達新台幣1505.59億元，不過同時間外資仍持續淨匯入本金11.96億美元，折合約新台幣336.25億元，已連4個月淨匯入。

金管會今天公布整體外資2月動向，外資累計淨匯入12.01億美元，陸資累計淨匯出0.05億美元，2月整體外資合計淨匯入11.96億美元，已連4個月呈現淨匯入。

外資累計淨匯入餘額達2348.16億美元，陸資累計淨匯入餘額達0.26億美元，合計整體外資累計淨匯入餘額達2348.42億美元，續創歷史新高水位。

受烏俄開戰等政經因素影響，台股2月下跌0.13%，整體外資1月已賣超台股新台幣440.21億元，2月再擴大賣超台股逾千億元，策略上先行獲利了結、落袋為安，今年前2月累計賣超台股1945.8億元。

據央行統計顯示，外資2月盈餘匯出金額達27.8億美元，不過並沒有恐慌性移動的跡象，有部分賣台股的外資匯出盈餘，但也有外資呈現匯入。

金管會官員指出，單就外資本金匯出入情形觀察，2月整體外資仍淨匯入11.96億美元；外資就全球整體布局考量，操作上賣超台股，但仍持續匯入本金，顯示台灣經濟基本面良好，外資仍看好台股後市表現。（編輯：潘羿菁）1110304