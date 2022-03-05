台電：參考國際標準確保電纜品質 無降低試驗標準

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（中央社記者蘇思云台北5日電）台灣電力公司今天表示，台電參考國際電工委員會（IEC）等國際規範，並與學者專家與廠商討論，訂定竣工耐壓試驗，以確保電纜線路品質，並無降低試驗標準的情事。

蘋果新聞網報導，台電以分段耐壓試驗降低電纜耐壓試驗標準。

台電發布新聞稿指出，依照現行IEC電纜耐壓標準，可以採用電力系統電壓或電纜加壓車進行耐壓試驗。台電進行相關試驗時，將依電纜線路電壓等級選擇適當試驗方式，另考量現有電纜加壓車等設備的加壓能力，採取與IEC精神相當的標準進行試驗，以確保電纜線路品質。

台電說明，現行IEC電纜耐壓標準並無規定電纜耐壓必須全段加壓或分段加壓試驗。台電考量部分電纜線路距離過長，台電參考IEC等國際標準，採電纜加壓車分段加壓，最後再由電力系統電壓進行整體試驗，採雙重測試方式，對於電纜執行完整試驗，以確保電纜線路正常運作。

台電解釋，電纜工程的流程是，台電先參考IEC標準制定招標規格，待承攬廠商完成工程後，再由綜研所按照前述方式進行分段加壓與電力系統電壓的雙重試驗，也就是說招標規格在前、綜研所的試驗在後，兩者是同一電纜工程的前後階段，並非對不同電纜的雙重標準。

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台電補充，IEC在電子、電機相關領域的國際標準發展有領導地位，是國際性電工標準發展組織，等同於電工領域的國際標準化組織（ISO），具有一定的專業權威性。

台電指出，目前正進行大潭至林口電廠超高壓電纜工程電纜線路長達30公里，台電除施工階段採分段交流耐壓試驗外，將待全線完成後再實施系統電壓加壓24小時，完全符合台電竣工試驗的規定，並沒有降低試驗標準的情形。（編輯：郭無患）1110305