科技部號召50家科研新創 前進英美法3科技展會

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（中央社記者蘇思云台北5日電）科技部表示，規劃帶領50家台灣科研新創，參與今年6月的北美生物科技產業展、英國倫敦科技週及法國歐洲新創盛會等3大國際展會，助攻台灣新創鏈結國際。

科技部發布新聞稿，為加速台灣科研新創與國際資源接軌，科技部串聯全球最大規模的生技界年度盛事，分別為北美生物科技產業展（BIO International Convention）、英國政府舉辦的倫敦科技週（London Tech Week）及法國總理馬克宏倡議的歐洲新創盛會（Viva Technology）3大國際展會平台，號召全台科研新創團隊共襄盛舉。

科技部指出，今年6月的3大展會招募工作將向全台公開徵案，邀請頂尖新創加入。這次的聯展目標，將帶領人工智慧、運動科技、智慧醫療與創新科技應用等50家新創團隊鏈結國際，入選團隊獲得具國際經驗的業師輔導與培訓，強化回應全球產業面對的技術問題能力。

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為引領台灣科研新創解決全球企業的痛點，科技部表示，未來將持續系統性盤點重點國際新創發展趨勢，進而鎖定具前瞻性及未來性的科技領域，提供台灣新創國際鏈結關鍵技能培訓，例如說故事能力、國際資金媒合提案、全球產業合作談判、國際市場鏈結及數位行銷技能等，以強化台灣整體科研新創國際競爭力。

科技部表示，將繼續使用國際品牌「Taiwan Tech Arena」參與3大國際展會，並成立台灣科研新創國家館，藉以吸引國際廠商與投資人目光。此外，加上科技部駐美、英與法國的科技組多年經營在地資源，相信可協助台灣新創鏈結歐美創投與產業機會。（編輯：張均懋）1110305