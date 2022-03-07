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台股重挫557點 證交所信心喊話：基本面良好

2022/3/7 17:07
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（中央社記者潘智義台北7日電）因俄烏戰事持續擴大，造成通膨隱憂，國際市場大幅震盪走跌，台股今天大跌557.83點，跌幅達3.15%。台灣證券交易所信心喊話，台股基本面良好，將密切注意相關情勢。

證交所透過新聞稿表示，台灣在近年在全球供應鏈中扮演愈來愈吃重的角色，經濟成長數據亮眼，2021年經濟成長率高達6.1%，而上市公司營收持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2%。

另外，依據上市公司公告2022年1月最新的營收顯示，1月全體上市公司營收較2021年同期成長8.92%，顯示台灣經濟基本面的堅實基礎。

證交所指出，目前各主要預測機構均認為今年國內經濟仍可維持成長動能，當國際上出現黑天鵝事件時，國內加權指數會無可避免會同步下跌，但呼籲投資人應保持冷靜，並審慎評估相關事件對台灣的影響。

證交所將密切注意相關國際事件對台股市場影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施，而證交所也會督促上市公司資訊傳達的及時性，密切注意上市公司受到俄烏戰爭影響的程度，確保投資人可得到充分的資訊。（編輯：黃國倫）1110307

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