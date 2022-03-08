俄烏戰爭 IDC：對全球ICT將造成6大影響

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（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）俄羅斯入侵烏克蘭，市調機構國際數據資訊公司（IDC）預期將對全球ICT市場及供應鏈造成6大影響，包括技術需求波動、能源價格和通膨壓力、現金和可信貸性、匯率波動等。

IDC今天發布新聞稿，針對俄羅斯入侵烏克蘭，及美國、歐盟和其他國家對俄羅斯實施經濟制裁和其他措施，對全球資通訊（ICT）市場及供應鏈的影響提出初步評估結果。

IDC表示，俄羅斯和烏克蘭的ICT支出將急劇下降，由於這兩個國家合計僅占歐洲所有ICT支出的5.5%，約占全球的1%，預期俄羅斯和烏克蘭ICT下降對全球ICT支出的影響有限。

不過IDC認為烏俄危機將在更大範圍於貿易、供應鏈、資本流動和能源價格的等方面影響全球經濟，並可能對區域和全球ICT市場產生負面影響。

IDC指出，可能造成的影響包括技術需求波動、能源價格和通膨壓力、技能和基礎建設搬遷、現金和信貸可用性、供應鏈動態、匯率波動。

IDC表示，烏克蘭的商業營運已因戰事停止，俄羅斯經濟也正受到西方制裁的初期影響。這將嚴重影響兩國的科技支出，預估可能出現雙位數的萎縮，西歐國家的科技支出則可能會增加。

烏克蘭危機將對能源價格和供應安全產生廣泛的影響，IDC指出，大多數國家需要迅速重新評估近期能源計畫，同時加快致力減少對碳基能源的依賴。

IDC表示，全球有100多家公司在烏克蘭設立子公司，還有更多公司在俄羅斯開展業務。戰爭已經使得烏克蘭數以萬計的開發人員流離失所，並導致兩國的一些服務搬遷。相關實物資產和人員以及未來的任何擴張計畫，都需要重新評估。

IDC指出，各國紛紛對俄羅斯祭出金融制裁，對俄羅斯的外國信貸供應產生嚴重挑戰，歐盟國家向俄羅斯的放款也造成潛在損失，若無法獲得信貸，大多數組織將被迫在短期內暫停新技術投資，此外消費者的支出也將受到重大影響。

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IDC表示，俄羅斯和烏克蘭出口的科技材料供應將會受到影響，特別是在氖、鈀的供應將大大減少，預期將打亂全球供應鏈，此外因運輸改道，也將使得成本增加。

俄羅斯盧布價值因國際制裁暴跌，IDC指出，地緣政治緊張局勢將影響整個地區的其他貨幣，包括歐元。IDC建議企業應針對其價值鏈生態系統中的薄弱環節，制定敏捷的供應鏈戰略，並制定行動計畫，以應對市場動向。（編輯：黃國倫）1110308