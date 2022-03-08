烏克蘭戰事衝擊 陸股3大指數全面重挫

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（中央社記者張淑伶上海8日電）中國A股3大指數今天 受俄羅斯原油恐遭美國禁運衝擊全面大跌，其中上證綜指大跌2.35%並跌破3300點關卡；深證成指重挫2.62%，創業板指也下跌1.8%。滬深兩市近4300檔個股下跌。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今早以3372.55點開盤，終場收3293.53點，下跌79.33點，跌幅2.35%，成交額人民幣4856.24億元（約新台幣2兆1367.46億元）。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）今早開出12594.60點，以12244.50點作收，下跌328.94點，跌幅2.62%，成交額6243.36億元。

中國A股今天整體上個股漲少跌多，兩市近4300檔個股下跌，近100股跌停或跌幅逾10%。在大盤遭遇重挫的背景下，各類股幾乎都下跌，僅有半導體類股有支撐。

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俄羅斯入侵烏克蘭是影響陸股今天盤勢的主因。綜合中國證券報和第一財經等媒體報導，海通證券首席經濟學家荀玉根認為，美國7日考慮禁運俄羅斯石油的消息，引發各界對全球停滯性通貨膨脹的擔憂。7日全球股市都在下跌，A股下跌主要是受外因拖累。

此外，有傳言由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。俄烏戰事也讓股市面臨更多不確定性。（編輯：邱國強）1110308