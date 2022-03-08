壽險業持有俄外幣債券占發行總餘額 公會統計僅5%

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（中央社記者謝方娪台北8日電）俄烏開戰，壽險業曝險新台幣1382億元引關注。壽險公會今天指出，目前俄羅斯流通在外非盧布計價公債加計美元公司債規模達1003億美元，換算台灣壽險業持有部位僅占5%。

俄羅斯主權信用評等遭3大國際信評機構降評，壽險業按持有俄債部位陸續在2月認列預期信用損失。壽險公會晚間發布3點聲明，第一，預期信用損失依會計公報及各壽險公司損失認列辦法，當發生信用風險顯著增加或具客觀減損證據時，壽險業者須依債券存續期間合理估計損失金額，評估方式及認列金額皆須依會計原則並與會計師討論，確保允當認列。

其次，俄羅斯央行發布行政命令，擬以盧布履行對外國投資者相關債務，可能使投資人部分信用風險轉換成匯率風險，壽險公會指出，現行流通在外俄羅斯美元債券，在特殊狀況下是否允許發行人改以包含盧布在內的其他貨幣履行債券，須回歸個別債券發行規範而定，具體影響將待後續釐清並評估而定。

壽險公會表示，壽險業依市場變化情形評估預期信用損失，並持續更新巿場資訊以取得客觀證據，並經會計師核閱後，以允當認列可能損失；各公司將踐行內部相關程序，提報風險管理委員或董事會，並將持續評估檢視是否增提或回收。

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第三，根據彭博最新統計顯示，目前俄羅斯流通在外非盧布計價公債總金額為395億美元，折合約新台幣1.1兆元，另參考JP Morgan新興市場公司債指數，流通在外俄羅斯美元公司債總規模為608億美元，折合約新台幣1.7兆元，合計共1003億美元，折合約新台幣2.8兆元。

壽險公會指出，若以台灣壽險業投資俄羅斯債券總金額1382億元計算，壽險業曝險約占俄羅斯外幣債券發行餘額僅5%。（編輯：楊蘭軒）1110308