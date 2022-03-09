4大金控持俄債部位認損 黃天牧關注整體金融韌性

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（中央社記者謝方娪台北9日電）國泰金、富邦金、中信金、新光金4大金控2月認列持有俄債部位預期信用損失，引起外界矚目，金管會主委黃天牧表示，業者會依規定衡量風險計提損失，主管機關在意的是整體金融韌性是否強健。

烏俄情勢升溫，黃天牧今天赴立法院財委會針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」進行專題報告。

黃天牧會前接受媒體聯訪時表示，金融三業中，壽險業持有債券部位較多，不過多數為長年期債券，到期日為10年期以上債券占比93.45%，也有20年期、25年期或30年期債券，近日國際3大信評機構將俄羅斯降評，壽險業持有債券部位變得不符合投資等級，且須依規定評估並計提預期信用損失。

黃天牧說，俄羅斯政府暫時允許俄羅斯企業以盧布償還債務，若壽險業持有俄羅斯債券條款規定可以盧布支付，俄羅斯就可以盧布償還債息，沒有規定的話，就要看債權人是否願意接受；但因俄羅斯願意償付，信用風險相對降低，不過壽險業仍要注意匯率風險。

他也說，外界相當關心壽險業持有俄債部位，這部分業者會依規定衡量風險並計提損失，整體而言，因壽險業持有債券多為長年期，且投資部位占壽險業資金比重相當低，即使全損，以去年金控獲利來看會有什麼影響，大家自有評斷，主管機關更在意的是整體金融韌性。

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民進黨立委高嘉瑜1日質疑台灣壽險業對俄羅斯曝險新台幣1382億元，金管會針對金融業在俄羅斯曝險反應慢，黃天牧表示謝謝指教，但金管會對金融業投資本來就已有相當完整的規範，主管機關早前也都已密切注意烏俄情勢、掌握相關曝險部位，不至於有事前沒有注意到的問題。

此外，黃天牧強調，保險業投資都有國外投資相關辦法規範，包含什麼債券標的可投資、投資比例、風險管理等都有規定，俄羅斯遭降評前仍符合投資等級，保險業先前持有投資部位合乎規定；另在各國投資俄羅斯比例中，台灣部位並沒有特別顯著。（編輯：張均懋）1110309