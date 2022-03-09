蘇建榮：台股基本面穩健 沒有暗示公股行庫進場

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（中央社記者謝方娪台北9日電）俄烏戰爭負面效應延燒，台股震盪劇烈，財政部長蘇建榮今天表示，台股基本面穩健，國安基金會密切關注後續動態，不過公股行庫自有專業，沒有財政部暗示要不要進場的問題。

經歷連日挫跌，台股今天開高走高，收盤漲190.11點，收在17015.36點，漲幅1.13%，成交金額新台幣3161.07億元。

蘇建榮下午出席金融研訓院活動受訪表示，短期內台股會因戰爭因素出現波動盤整，不過台股基本面仍穩健，今天股市也漲近200點，國安基金都會密切關注後續動態。

他說，外資近日雖呈現賣超，但今年前2月外資並沒有呈現淨匯出，而是淨匯入；過去兩年外資賣超動輒上千億，但淨匯出金額相對較小，只要外資沒有大量外移，就表示對台灣經濟還有信心，選擇將資金留在國內。

外界關注財政部近日是否有指示公股行庫啟動護盤，蘇建榮澄清，沒有護不護盤的問題，公股有自己的投資部位，當跌到一個程度，基本上就會自行判斷是否為適當進場時機，財政部只會要求公股財務操作好一點、獲利多一點，沒有暗示近日是否為進場好時機，公股行庫自會憑藉投資專業進行操作，不用特別暗示。

另外，日前蘇建榮至公股行庫走春，引起外界聯想公股行庫高層是否將有大地震，蘇建榮強調，自己只是去表達感謝，過去兩年公股基層員工冒著染疫風險協助紓困和振興工作，非常辛苦；目前公股行庫高層並沒有任何異動。（編輯：林淑媛）1110309