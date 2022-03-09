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富強輪胎將終止上櫃 大股東彩安溢價19%換股

2022/3/9 19:53
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（中央社記者吳家豪台北9日電）橡膠股富強輪胎今天董事會決議通過以股份轉換方式成為彩安百分之百持股子公司，彩安原持有富強約51.64%股權，此次股份轉換交易對價為每股新台幣24.67元，以富強8日收盤價20.7元計算，溢價約19%。

富強今天暫停交易並發布重大訊息指出，股份轉換案預計於今年4月26日股東臨時會討論，經股東臨時會決議通過後，將向證券櫃檯買賣中心申請終止上櫃交易及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行，預計股份轉換基準日為今年7月15日。

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富強表示，近年來受到內外環境劇烈變動，富強成長動能遇到瓶頸，營運效益不如過往理想，富強董事長兼總經理蔡文順與主要經營團隊為求公司未來發展及永續經營，擬調整營運模式及尋求突破發展。

考量富強未來將面臨更多挑戰性與變數，為保障股東權益，在富強董事會同意下，由富強董事長蔡文順及其家族成員持有的投資公司彩安協助富強私有化並終止上櫃交易。終止上櫃後富強將調整內部營運架構，迄今並無至其他交易所掛牌的計畫。（編輯：黃國倫）1110309

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