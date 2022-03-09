資本市場動盪 15家金控2月獲利衰退逾3成

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資本市場動盪下，15家上市櫃金控今年2月稅後獲利新台幣403.23億元，年減逾3成；累計前2月稅後獲利1036.23億元，也年減2成。中央社製圖 111年3月9日

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（中央社記者蘇思云、謝方娪、張璦台北9日電）資本市場動盪下，15家上市櫃金控今年2月稅後獲利新台幣403.23億元，年減逾3成；累計前2月稅後獲利1036.23億元，也年減2成。

15家金控中，僅富邦金單月獲利突破百億元水準，奪下金控單月獲利、累計前2月獲利與每股獲利3冠王寶座，國泰金2月獲利則被中信金超車。

俄烏風暴來襲，3大國際信評機構調降俄羅斯信用評等，國泰金、富邦金、中信金、新光金、開發金5大金控旗下壽險2月已認列持有俄債部位預期信用損失99.6億元，更連累新光金出現單月虧損。

富邦金2月自結稅後淨利158.26億元，累計前2月稅後淨利385.89億元，累計每股稅後盈餘（EPS）3.27元，即使旗下富邦人壽俄債認損22億元，富邦金單月獲利仍衝破百億元。富邦金及子公司富邦人壽、北富銀、富邦產險前2月獲利皆創下同期新高，北富銀2月稅後淨利創單月歷史新高。

國泰金2月稅後淨利52.3億元，國壽持有俄羅斯債券增提預期信用損失26億元，不過各子公司核心業務動能穩健，累計前2月稅後淨利223.5億元，雖然遜於去年同期，但仍創下歷史次高的表現。

中信金表示，2月稅後盈餘57.08億元，年成長達18.3%，累計前2月稅後盈餘為123.93億元，則略遜於去年同期，EPS 0.64元。投資俄羅斯債券部分認列預期信用損失5億元，約為1年的利息收入，後續也會滾動修正。

新光金2月自結稅後虧損10.41億元，為唯一一家呈現虧損的金控，主因旗下新壽認列俄債部位預期信用損失所致，不過新光金累計稅後淨利仍達10.74億元，EPS 0.07元。旗下新壽2月稅後虧損13.9億元，累計稅後淨利5.49億元。

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台新金2月自結稅後淨利10.7億元，EPS 0.09元。旗下台新銀2月稅後淨利8億元，累計稅後淨利22.1億元，由於投資收益受金融市場波動影響，獲利年減6%；資產品質仍維持穩健，截至1月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率938.08%。

4家公股金控2月合計稅後獲利達59.76億元，較去年同期遜色。兆豐金2月賺21.53億元、累計EPS為0.26元，拿下公股單月獲利和每股獲利雙冠王寶座。第一金因俄烏戰爭導致投資部位收益不理想，2月獲利15.22億元、年減12.88%。另外，合庫金賺12.88億元、年減8.98%；華南金2月獲利10.13億元、年減1.55%。（編輯：楊蘭軒）1110309