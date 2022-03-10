亞馬遜宣布1拆20股票分割 22年來首次

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）電子商務巨擘亞馬遜今天宣布董事會批准22年來首次股票分割，並斥資多達100億美元回購股票。亞馬遜股票1拆20後價格將更親民，有助散戶投資，刺激盤後股價漲逾6%。

根據亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）發言人，這次股票分割除了會讓調整後的股價更親民外，也將讓員工管理基於股票的薪酬時有更大的彈性。

股票分割將增加在外流通股數，每股價格相應降低。依今天收盤價2785.58美元推算，亞馬遜股票1分為20後，每股價格將降至139.28美元，低於蘋果公司（Apple）的162.95美元。

亞馬遜股價今天上漲2.4%，表現不如其他科技權值股。股票分割消息於收盤後公布，亞馬遜盤後股價漲幅約6.8%。

亞馬遜股票分割有待5月25日年度股東大會批准。計畫如通過，亞馬遜股東每持有1股將在6月3日得到額外19股，6月6日開始以調整後的股價交易。

兩年來，科技權值股扮演美股在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後向上反攻的領頭羊，股價愈來愈高不可攀。蘋果與特斯拉（Tesla）2020年8月分別實行1拆4、1拆5的股票分割；Google母公司Alphabet今年2月跟進，宣布董事會批准1拆20的股票分割。

這是亞馬遜1997年首次公開募股（IPO）以來第4次股票分割，也是1999年9月以來首次。歷經21世紀迅速擴張，亞馬遜已躍居全美第2大民間雇主，僅次於零售巨擘沃爾瑪（Wal-Mart）。

不過，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）去年7月從創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）手中接棒後經營並不順遂。

去年亞馬遜股價表現在眾家科技權值股中敬陪末座，今年初以來跌幅超過16.4%。亞馬遜甫經歷2001年以來業績成長最慢的一季，上週宣布美國與英國68家實體書店、快閃店及販售玩具與居家用品的店面都將收攤。（編輯：郭中翰）1110310